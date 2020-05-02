دي بروين يفتح الباب أمام إمكانية رحيله عن مانشستر سيتي

فتح البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الباب امام رحيله عن صفوف السيتي، في حال تنفيذ قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمنع المشاركة من دوري الأبطال لمدة سنتين.
وكان يويفا اصدر قرارًا بمنع مشاركة مانشستر سيتي لمدة سنتين بسبب خرقه لقوانين اللعب النظيف، لكن
قال دي بروين في تصريحاته لصحيفة "HLN" البلجيكية، كيفن دي بروين عن قرار منع السيتي من المشاركة الأوروبية لسنتين:" عدم قبول الاستئناف سأراجع كل شيء ، سنتان بدوندوري الابطال ستكون طويلة ، ولكن لو سنة واحدة ؟ سأرى".
وتابع نجم السيتي:" أعتقد أن بيب قال إنه سيواصل مهما حدث حتى انتهاء عقده، لكنني لن أترك مستقبلي يعتمد على ما يفعله بيب ، لقد عملت مع مدربين آخرين وعندما يغادر بيب ، سأعمل مع شخص آخر".
وأضاف:" لا توجد مفاوضات حول تجديد عقدي بعد، لا أعرف ما سيحدث".
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