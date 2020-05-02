كافاني على بعد خطوات من أتليتكو مدريد

تحدثت تقارير فرنسية، اليوم السبت، عن الخطوة المقبلة للأوروجواياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجاري.

وأوردت، أن أتليتكو مدريد بات

الفريق الأكبر للحصول على خدمات اللاعب بالرغم من وجود عدة عروض أوروبية أخرى.وأضافت، أن سيميوني المدير الفني لأتيلتكو، أبدى رغبته للإدارة في التعاقد، مع اللاعب صاحب الـ 33 عام، والإدارة اتخذت خطوات نحوذلك بتقديم عرض يمتد لموسمين، في الوقت الذي أظهر فيه كافاني استعداداه للانتقال إلى الليجا.يذكر أن ناديي ساو باولو البرازيلي وبوكا جونيورز الأرجنتيني يسعيان لضم اللاعب أيضاً.