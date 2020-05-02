تحديد جلسة ٦ يونيو للحكم في قضية اتحاد الكرة ضد الشركة الراعية

كشف مصدر باتحاد الكرة، أن القضاء حدد يوم ٦ يونيو موعدا لجلسة الحكم في القضية التي حركها مسؤولو الجبلاية ضد الشركة الراعية لعدم سدادها مستحقات الاتحاد المتأخرة. مسؤولو الجبلاية ضد الشركة الراعية لعدم سدادها مستحقات الاتحاد المتأخرة. وبحسب المصدر، فإن اتحاد الكرة حرك الدعوى لعدم سداد مبلغ ٨٩ مليون جنيه مستحقات الجبلاية.

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة طلب تعويض مالي قيمته ٢٠٠ مليون جنيه.



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