محمد صلاح يسخر من تقرير سكاي سبورتس

سخر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني، من تقرير شبكة سكاي سبورتس، عن نجم الريدز، والتي طرحت فيه، سؤالاً عن "هل يجب بيع أو الإبقاء على صلاح" و كتبت في تقريرها حاجة ليفربول إلى لاعب جديدبعد تغيير مهام صلاح.
وعلق محمد صلاح على تقرير شبكة سكاي سبورتس، التي نشرته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، بوضع رموز "ضاحكة"، في إشارة لسخريته من التقرير.
ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج برصيد 82 نقطة، مبتعدًا عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف، بفارق 25 نقطة.
وتوج محمد صلاح بجائزة الحذاء الذهبي لعامين متتاليين، ويتحل حاليًا المركز الرابع برصيد 16 هدف، في قائمة هدافين البريميرليج لهذا الموسم بفارق 3 أهداف عن المتصدر ، بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، الذي يملك 19 هدفًا.
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