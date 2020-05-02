جودين يكشف موقفه من العودة إلى أتليتكو مدريد

كشف المدافع الأوروجوياني دييجو جودين لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، موقفه من العودة مجدداً إلى صفوف فريقه السابق أتليتكو مدريد.
وقال جودين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام "
وأضاف " عودتي إلى أتليتكو مستقبلاً أمر وارد لكنني لن أعود كلاعب من جديد".
وتستعد الأندية الإيطالية لاستئناف التدريبات مجدداً، بعد تأكيدات رئيس الوزراء الإيطالي، أنه حتى الآن لا توجد نية لإلغاء الموسم الرياضي.
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