جودين يكشف موقفه من العودة إلى أتليتكو مدريد

كشف المدافع الأوروجوياني دييجو جودين لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، موقفه من العودة مجدداً إلى صفوف فريقه السابق أتليتكو مدريد.

وقال جودين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل إنستجرام "

فترتي مع أتليتكو مدريد كانت ناجحة بكل تأكيد، حققت فيها بصمات مميزة، لكنها كانت مرحلة، وانتقلت بعدها إلى تحدي جديد عبر إنتر ميلان، وأنا سعيد بتواجدي في إيطاليا".وأضاف " عودتي إلى أتليتكو مستقبلاً أمر وارد لكنني لن أعود كلاعب من جديد".وتستعد الأندية الإيطالية لاستئناف التدريبات مجدداً، بعد تأكيدات رئيس الوزراء الإيطالي، أنه حتى الآن لا توجد نية لإلغاء الموسم الرياضي.