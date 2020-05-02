اتحاد الكرة يحرك دعوى قضائية لفسخ عقد الشركة الراعية

حرك مسؤولو اتحاد الكرة، دعوى قضائية للمطالبة بفسخ التعاقد مع الشركة الراعية لعدم وفائها بسداد مستحقاتها المالية المطلوبة. مستحقاتها المالية المطلوبة. وبحسب مصدر في اتحاد الكرة، فإن اتحاد الكرة حرك الدعوى لعدم سداد مبلغ ٨٩ مليون جنيه مستحقات الجبلاية. حرك الدعوى لعدم سداد مبلغ ٨٩ مليون جنيه مستحقات الجبلاية. تابع المصدر أن اتحاد الكرة طلب تعويض مالي قيمته ٢٠٠ مليون جنيه.

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