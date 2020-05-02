وكيل محمد صلاح يشن هجوماً لاذعاً على انتقادات "سكاي سبورتس"

رد رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على تقرير شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، التي نشرت على إنستجرام سؤالاً عن هل يجب بيع أو الإبقاء على صلاح و أرفقت تقريرها عن ان ليفربول بحاجة إلى لاعب جديد بعد تغيير مهام صلاح. أوضح وكيل صلاح، مسيرة الاعب منذ انضمامه إلي الريدز، و مدي تطور أداءه ، متعجبا من عدم مشاركته في جائزة الحذاء الذهبي، واستعرض أرقامه، مشيرًا إلى أنه منذ إنضمامه في عام 2017، وهو دائمًا ما ينافس على جائزة الحذاء الذهبي.

نشر رامي عباس تغريدات عبر صفحته الشخصية منذ قليل قائلا: " في موسم ٢٠١٧ / ٢٠١٨كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من

وأضاف:"وفي موسم ٢٠١٨/٢٠١٩ ،كان محمد صلاح هداف لليفربول أيضا في كلا من البريميرليج ودوري الأبطال".

وتابع عباس: "وفي الموسم الحالي محمد صلاح هو هداف الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".

وأتم:" منذ انضمامه إلي ليفربول منذ عام ٢٠١٧، و صلاح ينافس على جائزة الحذاء الذهبي، وهو ليس مهاجماً. الريدز، و مدي تطور أداءه ، متعجبا من عدم مشاركته في جائزة الحذاء الذهبي، واستعرض أرقامه، مشيرًا إلى أنه منذ إنضمامه في عام 2017، وهو دائمًا ما ينافس على جائزة الحذاء الذهبي.نشر رامي عباس تغريدات عبر صفحته الشخصية منذ قليل قائلا: " في موسم ٢٠١٧ / ٢٠١٨كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".وأضاف:"وفي موسم ٢٠١٨/٢٠١٩ ،كان محمد صلاح هداف لليفربول أيضا في كلا من البريميرليج ودوري الأبطال".وتابع عباس: "وفي الموسم الحالي محمد صلاح هو هداف الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال".وأتم:" منذ انضمامه إلي ليفربول منذ عام ٢٠١٧، و صلاح ينافس على جائزة الحذاء الذهبي، وهو ليس مهاجماً. Advertisements

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