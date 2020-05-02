اتحاد الكرة يضع شرطا لتغيير شعار الجبلاية

وضعت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، شرطا لتغيير شعار الجبلاية في الفترة المقبلة. وأكد مسؤولو اتحاد الكرة، ان موافقة الجمعية العمومية الجبلاية شرط أساسي لتغيير شعار الاتحاد وفقا للوائح.

وكانت أنباء ترددت عن نية اتحاد الكرة في تعديل شعار الجبلاية تزامنا مع مئوية اتحاد الكرة التي تحل العام المقبل ٢٠٢١.

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