مدرب النصر السعودي على رأس قائمة المدربين لتدريب فنرباخشة التركي

أفادت تقارير صحفية أن نادي فنار باهتشه التركي، يرغب في التعاقد مع مدرب نادي النصر السعودي روي فيتوريا، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة. الفريق في الفترة المقبلة. وذكرت صحيفة أبولا البرتغالية، أن مدرب النصر السعودي ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب فنارباهتشه. المدربين المرشحين لتدريب فنارباهتشه. وأشارت الصحيفة أن روي فيتوريا رفض عرضًا من النادي التركي الموسم الماضي لقيادة الفريق، إلا أن فنار باهتشه عاود ترشيخ المدرب البرتغالي لتدريبه.

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