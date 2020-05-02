رياضة | صدمة لنجم المقاولون العرب بشأن انضمامه إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة لنجم المقاولون العرب بشأن انضمامه إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى طاهر محمد طاهر نجم نادي المقاولون العرب صدمة في الساعات القليلة الماضية بشأن انضمام إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر الأهلي اهتمام كبير بضم طاهر محمد في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق بالموسم القادم.

ولكن قرر مسئولو القلعة الحمراء أن يتم تأجيل المفاوضات مع طاهر محمد لفترة مؤقته.

واتخذ الأهلي قرار وقف المفاوضات مع طاهر محمد بشكل مؤقت حتى يرى النادي إذا كان سيتمكن من شراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من نادي هيدرسفيلد تاون وإذا نجح الأحمر في ذلك فإنه سيتراجع عن ضم لاعب المقاولون.