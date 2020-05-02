رياضة | يوفنتوس يخطط لخطف هدف زيدان وريال مدريد الأول مجانا

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يخطط لخطف هدف زيدان وريال مدريد الأول مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو يوفنتوس الإيطالي، للتعاقد مع صفقة نارية يسعى ريال مدريد لضمها في الصيف المقبل.

ويسعى اليوفي للتعاقد مع لاعبه السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد دون دفع أي أموال.

وأشارت قناة "Rai Sport"، إلى أن يوفنتوس يريد التعاقد مع بوجبا، بالصفقات التبادلية دون أي مبالغ مالية.

ويفكر يوفنتوس في وضع البرازيلي دوجلاس كوستا ضمن الصفقة التبادلية، وأيضا لاعب الوسط ميراليم بيانيتش، رغم التقارير التي تحدثت عن اقترابه من برشلونة.