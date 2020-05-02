رياضة | مدرب بشكتاش يتحدث عن تغيير أسلوب وأفكار محمد النني

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بشكتاش يتحدث عن تغيير أسلوب وأفكار محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيرجين يالسين، المدير الفني لنادي بشكتاش، عن تجربته خلال تدريب الفريق التركي في منتصف الموسم الحالي وانه نجح في تطوير محمد النني كثيرا.

وخلال تصريحات لمجلة ناديه الرسمية قال يالسين : "تغيير أسلوب اللاعبين داخل الملعب من أجل الاستفادة من قدراتهم الفنية والبدنية وكان على رأسهم محمد النني كان أمرًا صعبًا

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وأكمل: " المدرب عندما يحصل على فرصة جديدة، يحتاج لبعض الوقت من أجل تطبيق أفكاره على اللاعبين داخل الملعب وفي المباريات".

وأوضح: "هدفي لم يكن تغيير اللاعبين أنفسهم في التشكيل ولكن أفكارهم، لقد نجحت في تغيير أفكار محمد النني وتايلر بويد بدرجة كبيرة ليستفيد منهم بشكتاش خلال المباريات".

واختتم: "نحن ليس لدينا فرصة للتعاقد مع صفقات بأموال كبيرة، الميزانية لن تتخطى 30 مليون يورو، نريد فقط لاعبين يعرفون طموحات نادينا".