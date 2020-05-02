رياضة | بيراميدز يخطط لخطف نجم جديدة من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يخطط لخطف نجم جديدة من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسئولو نادي بيراميدز لحسم صفقة من العيار الثقيل، من داخل صفوف الزمالك في فترة الانتقالات المقبلة.

ويسعى بيراميدز للتعاقد مع محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك في الصيف المقبل لتدعيم خط الدفاع.

ويعد محمد عبدالغني من افضل المدافعين فى الدوري المصري بعد تألقه مع الزمالك فى الموسم الماضي وخاصة ظهوره الاكثر من رائع فى كأس الكونفدرالية وكأس مصر امام بيراميدز.

وتري إدارة بيراميدز ان محمد عبدالغني افضل بديل فى حاله رحيل عبدالله بكري لنادي الزمالك فى الفترة القادمة.