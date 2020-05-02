رياضة | برشلونة ينتظر عودة "الساحر"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة ينتظر عودة "الساحر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحيفة إسبانية أن نادي برشلونة الإسباني ينتظر عودة لاعبه فرينكي دي يونغ إلى إسبانيا، بعد أن قضى الفترة الماضية في هولندا في ظل حالة الإغلاق المفروضة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وكان اللاعب الهولندي الدولي قد حصل على إذن بالبقاء في أمستردام منذ تعليق منافسات الدوري الإسباني في مارس (أذار) الماضي بسبب الوباء العالمي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن دي يونغ سيعود إلى كتالونيا غداً الأحد، كما ينتظر عودة مارتن بريثويت الذي قضى فترة الإغلاق برفقة عائلته في مدريد.

وكان النادي سمح للدنماركي الدولي بريثويت بالعودة إلى العاصمة مدريد، نظرا لأنه لم يستقر على سكن دائم في برشلونة بعد انضمامه إلى الفريق قادماً من ليجانيس، حسب ما أوضحه موقع "فوتبول إسبانيا".

وينتظر أن يعود فريق برشلونة إلى مقر التدريب اعتبارا من السادس من مايو (أيار) للخضوع لفحوص كورونا، وذلك بعد 24 ساعة من خضوع المرافق للفحص من قبل رابطة الدوري والسلطات الصحية.