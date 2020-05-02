رياضة | الاتحاد السكندري يستهدف ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يستهدف ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك السابقين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتفاوض نادي الاتحاد السكندري في الفترة الماضية مع أكثر من صانع ألعاب لضمهم في الصيف القادم ولكن اللاعبين رفضوا عرض النادي السكندري.

ويدرس مسئولو الاتحاد حاليا التعاقد مع محمد إبراهيم نجم نادي مصر المقاصة في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

ولا يمانع نادي مصر المقاصة في بيع محمد إبراهيم في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض مناسب لضمه.