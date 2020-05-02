رياضة | رئيس رين يوجه صدمة إلى ريال مدريد في صفقة زيدان المنتظرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس رين يوجه صدمة إلى ريال مدريد في صفقة زيدان المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح نيكولاس هولفيك رئيس رين الفرنسي لوسائل الإعلام الفرنسية أنه يسعى للحفاظ على لاعبي الفريق خاصة بعد أن حسم الفريق تأهله إلى الملحق المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن ريال مدريد يسعى للتعاقد مع إدواردو كامافينجا نجم خط وسط رين والبالغ من العمر 17 عاماً ليكون بديلاً لكاسيميرو.

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وقال هولفيك في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "الأولوية بالنسبة لنا هي الحفاظ على الفريق والذي أظهر قدراته خلال هذا الموسم".

واختتم هولفيك تصريحاته قائلاً:"يجب أن نكون أذكياء في سوق الانتقالات الصيفية القادمة وتحسين الفريق بأفضل طريقة ممكنة، هدفنا هو اجتياز الجولة التأهيلية في دوري أبطال أوروبا".