برشلونة يحتفل بكلاسيكو 2009 على ملعب الريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

احتفل نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت، بالفوز التاريخي المثير الذي حققه الفريق على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد في ملعبه قبل 11 عاماً ليلعب هذا الفوز دوراً بارزاً في تحقيق النادي الكاتالوني لثلاثيته التاريخية في موسم 2008-2009. وذكر برشلونة على موقعه أن اليوم السبت، هو الذكرى السنوية الحادية عشرة للفوز الكبير والمثير 6-2 على الريال في عقر داره بإستاد سانتياغو برنابيو، والذي تحقق في الثاني من مايو (أيار) 2009 ليضع الفريق الكاتالوني على طريق تحقيق الثلاثية التاريخية (دوري وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا). وأوضح الموقع: "برشلونة وريال مدريد التقيا في مثل هذا اليوم قبل 11 عاماً وذلك على إستاد سانتياغو برنابيو، مشيراً إلى أن المباراة ستظل موجودة في ذاكرة نادي برشلونة. وتمثل هذه المباراة دائماً نموذجاً للكرة الرائعة التي قدمها برشلونة في ذلك الوقت رغم أن المباراة لم تبدأ بشكل جيد للفريق، حيث تقدم المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين للريال مبكراً بهدف. ورغم هذا، قلب برشلونة النتيجة لصالحه في غضون خمس دقائق بعد تقدم الريال بفضل هدفين سجلهما الفرنسي تيري هنري وكارلس بويول قبل أن يحقق الفريق الفوز الكبير. ومنذ ذلك اليوم ، حقق برشلونة الفوز في سبع من 11 مباراة خاضها على ملعب الريال. وشهدت نفس المباراة تسجيل جيرارد بيكيه مدافع لبرشلونة لهدفه الأول مع الفريق الكاتالوني وكان الهدف السادس الأخير للفريق في الدقيقة 82 من المباراة. وأشار برشلونة إلى أن الفوز دفع الآلاف من مشجعي برشلونة إلى النزول للشوارع من أجل الاحتفال، كما حجز الفريق بعدها بأربعة أيام فقط مقعده في نهائي دوري الأبطال. وفي نفس الموسم، تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو 4-1 في نهائي كأس ملك إسبانيا ثم فاز بلقبه التاسع عشر في الدوري الإسباني قبل أن يكمل الثلاثية التاريخية بالفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي 2-0 في نهائي دوري الأبطال الأوروبي على الإستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها برشلونة هذه الثلاثية في موسم واحد.

