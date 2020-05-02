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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعثر مفاوضات ليفربول لتجديد عقد فينالدوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت أن المفاوضات بين وكيل الهولندي جورجينيو فينالدوم وبين ليفربول قد تعثرت.
وقالت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية إن وكيل فينالدون فشل في إيجاد حل وسط مع ماكيل إدواردز المدير الرياضي بنادي ليفربول بشأن الشروط الخاصة بتجديد اللاعب تعاقده مع الريدز.
وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيحاول مع فينالدوم لوضع حل من أجل تجديد التعاقد خاصة وأن عقده الهولندي مع الريدز سينتهي في صيف 2021.
يذكر أن فينالدوم انتقل لصفوف نادي ليفربول قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد، صيف عام 2016، مقابل 27.5 مليون يورو.
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