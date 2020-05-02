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تعثر مفاوضات ليفربول لتجديد عقد فينالدوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت أن المفاوضات بين وكيل الهولندي جورجينيو فينالدوم وبين ليفربول قد تعثرت.

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وقالت صحيفة «ذا أتلتيك» البريطانية إن وكيل فينالدون فشل في إيجاد حل وسط مع ماكيل إدواردز المدير الرياضي بنادي ليفربول بشأن الشروط الخاصة بتجديد اللاعب تعاقده مع الريدز.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول سيحاول مع فينالدوم لوضع حل من أجل تجديد التعاقد خاصة وأن عقده الهولندي مع الريدز سينتهي في صيف 2021.

يذكر أن فينالدوم انتقل لصفوف نادي ليفربول قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد، صيف عام 2016، مقابل 27.5 مليون يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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