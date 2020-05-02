شكرا لقرائتكم وليد سليمان يستعيد ذكرياته مع الجيل الذهبى بالأهلى: أيام لمتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وليد سليمان نجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، ذكرياته مع الجيل السابق للمارد الأحمر، بنشر مقطع فيديو قصير عبر صفحته على إنستجرام، خلال وجوده مع نجوم الفريق السابقين حسام غالى ووائل جمعة ومحمد بركات وشريف عبد الفضيل ومحمد نجيب، معلقًا عليه: "أيام لمتنا".

وجدد وليد سليمان لاعب الأهلى مؤخراً عقده مع القلعة الحمراء مقابل 22 مليون جنيه فى موسمين خالصة الضرائب، بواقع 11 مليونا فى الموسم الواحد، على أن يتم استثناء اللاعب من نسبة المشاركة.

ورغم أن وليد سليمان والنادى الأهلى لم يفصحا عن قيمة المبلغ الذى حصل عليه اللاعب عند التجديد، إلا أن مصدرا فى القلعة الحمراء كشف عن قيمة العقد وهى 11 مليون جنيه فى الموسم الواحد خالصة الضرائب، موضحاً أن وليد سليمان بات أغلى لاعب فى تاريخ الأهلي.

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وأكد المصدر أن ما يحصل عليه وليد سليمان حالياً لم يحصل عليه أى لاعب آخر فى تاريخ القلعة الحمراء فقد أبلغت لجنة التخطيط للكرة بالنادى وليد سليمان خلال جلسة التفاوض التى جمعتهما الخميس قبل الماضى بمقر النادى بالجزيرة أن عقده بات هو الأعلى فى تاريخ النادي.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء.