شكرا لقرائتكم باسم مرسي: كنت بأفور أوى في ستايل شعرى.. ومفيش مهاجم في مصر بقيمتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعترف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي أنه كان كثير التغيير في شكل شعره وألوانه، موضحا أنه إذا عاد به الزمن سيقوم بنفس قصات الشعر لكن بطريقه احترافية.

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "زوجتى أكتر شخص وقفت جانبي واستحملت عصبيتى وكنت بخبط دماغى في الحيطة لما كنت مش بلعب".

وعن قصة الزج بزوجته ووالدته في أزماته قال نجم الزمالك السابق: "أي حد هيتطاول على والدتى هطاول على والدته أيا كان هو مين".

ةقال اللاعب: مفيش مهاجم في مصر بقيمة باسم مرسى حتى الآن، والأهلى عمره ما هيطلب باسم مرسى ولا أنا هروح لأنى زملكاوى".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .