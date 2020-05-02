شكرا لقرائتكم عبدالعزيز الفيصل يرأس اجتماعاً عن بعد مع أعضاء مجلس إدارة "التضامن الإسلامي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرأس الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي اجتماعا عن بعد مع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة عدد من الموضوعات. ومن المقرر أن يقام الاجتماع يوم الجمعة والتي سيناقش فيها عدد من الموضوعات، علما بأن الرياضات بشتى أشكالها توقفت في جميع الدول الإسلامية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز الفيصل يرأس اجتماعاً عن بعد مع أعضاء مجلس إدارة "التضامن الإسلامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.