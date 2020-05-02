شكرا لقرائتكم نائب رئيس فيفا يقترح تغيير مواعيد الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فيكتور مونتالياني نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن مسؤولي مسابقات الدوري الأوروبية يجب أن يفكروا في تحويل المواعيد المعتادة للموسم إلى التقويم السنوي نظرا لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وكذلك في ظل إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم في أواخر عام 2022.

وقال مونتالياني في تصريحات لإذاعة "سبورتيفا" الإيطالية يوم السبت: "هي ليست فكرة مطروحة للتخلص منها. وإنما قد تكون فكرة مناسبة للعامين المقبلين ولكأس العالم التي ستقام في الشتاء".

وتجدر الإشارة إلى أن الكندي مونتالياني يرأس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، الذي يشهد إقامة موسم الدوري الأميركي لكرة القدم (إم.إل.إس) وغيره من الدوريات طبقا للتقويم السنوي.

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لذلك ستكون جداول جميع المنافسات بحاجة إلى إعادة النظر، حيث أن أغلب مسابقات الدوري الكبرى والمسابقات القارية، خاصة في أوروبا وأفريقيا، تقام في الفترة ما بين أغسطس ومايو.

وفي حالة إجراء إعادة النظر هذه في وقت مبكر، قد يساعد ذلك الأندية في استئناف منافسات الموسم الجاري بشكل أفضل، وذلك في ظل التوقف الحالي لمسابقات الدوري في أوروبا بسبب أزمة وباء كورونا.

وفي حالة تطبيق التعديل، سيتيح ذلك للأندية فرصة من الوقت حتى نهاية العام الجاري لاستكمال المباريات، وقد يستمر العمل بالنظام إلى نهاية كأس العالم 2022، وربما بعد ذلك، حيث يخطط جياني إنفانتينو رئيس الفيفا لإجراء مراجعة واسعة اعتبارا من 2024.

وقال مونتالياني "بدأنا بالفعل التفكير بشأن كيفية تطبيق تقويم جديد للموسم بحلول عام 2024، ولكن في ظل هذه الأزمة، أصبحنا بحاجة إلى إجابات فورية".