تايكوندو الأردن يستعد للعودة إلى البلاد بعد التواجد في روسيا 50 يوماً

يستعد المنتخب الأردني للتايكوندو للعودة مجدداً إلى البلاد قادماً من روسيا، بعد هدوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الأردنية.
واستمر تواجد البعثة في روسيا لفترة 50
ومن المقرر أن يخضع جميع أفراد البعثة إلى إجراءات الحجر الصحي، فور عودتهم والمقرر لها الأربعاء المقبل.
وعادت الحياة في الأردن إلى طبيعتها في عدد من القطاعات بعد تجاوز الأزمة الراهنة.
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