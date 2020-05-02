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تايكوندو الأردن يستعد للعودة إلى البلاد بعد التواجد في روسيا 50 يوماً

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يستعد المنتخب الأردني للتايكوندو للعودة مجدداً إلى البلاد قادماً من روسيا، بعد هدوء تداعيات أزمة في العاصمة الأردنية.
واستمر تواجد البعثة في روسيا لفترة 50

يوم، بسبب خضوعهم لمعسكر تدريبي قبل ظهور الأزمة الراهنة، ثم اضطربت الأوضاع وتوقفت حركة الطيران ، وهو الأمر الذي استدعى بقائهم في روسيا لهذه الفترة الطويلة.
ومن المقرر أن يخضع جميع أفراد البعثة إلى إجراءات الحجر الصحي، فور عودتهم والمقرر لها الأربعاء المقبل.
وعادت الحياة في الأردن إلى طبيعتها في عدد من القطاعات بعد تجاوز الأزمة الراهنة.

 

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