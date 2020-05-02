نجم ليفربول السابق منتقدًا نابي كيتا: لم يثبت نفسه

انتقد ستيف نيكول لاعب فريق ليفربول السابق، الغيني نابي كيتا لاعب وسط الريدز الحالي، مشيرًا أنه لم يقدم المستوى المرجو منذ انضمامه لصفوف النادي.

قال لاعب ليفربول السابق في تصريحات لشبكة "ESPN"،

إن نابي كيتا لم يقدم المستوى المنتظر منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف عام 2018 قادمًا من لايبزيج الألماني، مشيرًا أن اللاعب يحتاج لبعض الوقت لإثبات قدراته مع الريدز.

أضاف ستيف أن صفقة انتقال نابي كيتا إلى ليفربول لا يمكن وصفها بالفاشلة في الوقت الحالي، مطالبًا بعدم تقييم اللاعب حاليًا وإعطائه فرصة أخرى لإثبات امكانياته.

ويعاني الغاني صاحب 25 عامًا من كثرة الإصابات منذ انضمامه إلى ليفربول.