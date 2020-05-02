مدافع برشلونة يرفض الانتقال لباريس سان جيرمان

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. لكن يبدو أن المدافع الفرنسي أومتيتي لا يرغب بالإنضمام لنادي العاصمة الفرنسية، مؤكدًا سعادته بالتواجد مع برشلونة على الرغم من تفكير إدارة النادي ببيعه. وحسبما اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أومتيتي على رأس أولويات باريس سان جيرمان لتعويض رحيل تياجو سيلفا مدافع الفريق، الذي ينتهي عقده خلال الموسم الجاري، و لم يجدد حتى الأن، وعليه يبحث النادي الفرنسي عن بديله. الفرنسية، مؤكدًا سعادته بالتواجد مع برشلونة على الرغم من تفكير إدارة النادي ببيعه. وحسبما اشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أومتيتي على رأس أولويات باريس سان جيرمان لتعويض رحيل تياجو سيلفا مدافع الفريق، الذي ينتهي عقده خلال الموسم الجاري، و لم يجدد حتى الأن، وعليه يبحث النادي الفرنسي عن بديله.

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