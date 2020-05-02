بارما الإيطالي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الهلال السعودي

اقترب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب خط وسط بنادي الهلال من الاستمرار في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية بأن إدارة نادي بارما الأيطالى ناقشت فكرة التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو ولكن الأمر لن يكون سهلاً بسبب ميزان النادي. حيث أعلن المدير الرياضي لنادي بارما Advertisements الإيطالي دانييل فاجيانو اليوم السبت بأن إدارة نادى بارما صرفت النظر عن التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي. الإيطالي دانييل فاجيانو اليوم السبت بأن إدارة نادى بارما صرفت النظر عن التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو المحترف في صفوف نادي الهلال السعودي. كما أشار وكيل أعمال سيباستيان جيوفينكو إلى أن تركيز اللاعب خلال الفترة المقبلة منصب على العودة لصفوف منتخب إيطاليا. العودة لصفوف منتخب إيطاليا. انضم جوفينكو صاحب ال ٣٣ عاما إلى صفوف نادي الهلال موسم 2019، قادمًا من صفوف تورنتو الكندي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة. وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

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