باسم مرسي : تجربتي مع سموحة الأسوأ في مسيرتي

أكد باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي، أن انتقاله إلى فريق سموحة هي الأسوأ في مسيرته الاحترافية.
وقال مرسي في مقابلة تليفزيونية، اليوم السبت، أن تجربته مع سموحة الأسوأ بسبب عدم مشاركتهبصفة دائمة، مشيرًا أنه شارك في مباراتين مع الفريق السكندري.
وأضاف مرسي أن الأزمة التي حدثت مع حسام حسن مدرب سموحة السابق، إبان تواجدهمع الفريق انتهت بشكل نهائي.
وأشار باسم مرسي أن إدارة نادي سموحة تعاملت معه بشكل غير جيد وتلاعبت في العقد المبرم بينهما، مشيرًا أنه تقاضى 50 % من قيمة تعاقده مع بداية انضمامه للنادي السكندري، لكنه فوجئ بأنه لم يتقاضى باقي مستحقاته.
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