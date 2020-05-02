كشف تقرير صحفي انجليزي عن الأندية الموافقة على استئناف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج"، لهذا الموسم.
كتبت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن الأندية التي تريد استئناف الدوري وعدم إلغاءه، وتحديد ملاعب محايدة، هم ليفربول وأرسنال، واستون فيلا، وتشيلسي؛ مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد،
فيما أوضحت الصحيفة أن الأندية التي لا ترغب باستكمال الدوري هم، بورنموث، برايتون، واتفورد، و ويستهام.
وحددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، موعداً جديداً لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزيبعد فترة التوقف منذ مارس الماضي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مسؤولي الرابطة اتفقوا خلال اجتماعهم مع ممثلي الأندية اليوم، عودة التدريبات في 18 مايو الجاري، على أن يتم اسئتناف فعاليات بطولة البريميرليج يوم 12 يونيو المقبل.
وقررت الرابطة تحديد عشرة ملاعب محايدة، بعيدة عن أماكن إقامة الأشخاص بقدر الإمكان.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الأندية الموافقة والرافضة لاستئناف الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.