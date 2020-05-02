تعرف على الأندية الموافقة والرافضة لاستئناف الدوري الإنجليزي

كشف تقرير صحفي انجليزي عن الأندية الموافقة على استئناف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، "البريميرليج"، لهذا الموسم.

كتبت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن الأندية التي تريد استئناف الدوري وعدم إلغاءه، وتحديد ملاعب محايدة، هم ليفربول وأرسنال، واستون فيلا، وتشيلسي؛ مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد،

ايفرتون، كريستال بالاس، نيوكاسل.فيما أوضحت الصحيفة أن الأندية التي لا ترغب باستكمال الدوري هم، بورنموث، برايتون، واتفورد، و ويستهام.

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أمس الجمعة، موعداً جديداً لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي