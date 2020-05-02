باسم مرسي : الأهلي الأحق بالتتويج بالدوري في حال إلغاء المسابقة

أكد باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي، أن الأهلي هو الأحدق بالتتويج بلقب الدوري الممتاز في حال إلغاء البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال مهاجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية، اليوم السبت، بأن الأهلي هو الأحق باللقب في حال إلغاء المسابقة معللًا ذلك بأن القلعة الحمراء كانت تتصدرترتيب مسابقة الدوري الممتاز بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
واستشهد مرسي بالفارق بين الأهلي ومنافسيه في الدوري، بالفارق في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، حيث يتصدر الريدز المسابقة بفارق كبير.
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