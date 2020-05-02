جالاتا سراي يبدأ التحرك لضم تريزيجيه

كشف تقرير صحفي تركي عن تحرك نادي جالاتا سراي من أجل ضم النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

كتبت صحيفة "فوتوماك" التركية، جالتا سراي سيتخذ أولى خطوات ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في هذه الأيام وهي التواصل مع اللاعب وفريقه من أجل إنهاء الصفقة على سبيل الإعارة".

وتابعت الصحيفة، لكن النادي الإنجليزي لم يحسم حتي الآن موقفه بشأن اللاعب الذي دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوربية".

ويحظى تريزيجيه الأهتمام العديد من الأندية التركية الكبرى، وكان تريزيجيه أنتقل لاستون فيلا ملطع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي. سيتخذ أولى خطوات ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في هذه الأيام وهي التواصل مع اللاعب وفريقه من أجل إنهاء الصفقة على سبيل الإعارة".وتابعت الصحيفة، لكن النادي الإنجليزي لم يحسم حتي الآن موقفه بشأن اللاعب الذي دخل دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوربية".ويحظى تريزيجيه الأهتمام العديد من الأندية التركية الكبرى، وكان تريزيجيه أنتقل لاستون فيلا ملطع الموسم الجاري، قادمًا من صفوف قاسم باشا التركي.

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