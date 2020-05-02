رياضة | ليفربول يُهدد ريال مدريد وبرشلونة في صفقة "الصخرة"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يُهدد ريال مدريد وبرشلونة في صفقة "الصخرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن ليفربول الإنجليزي يخطط للتعاقد مع واحد من نجوم الدوري الإيطالي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن مسئولي ليفربول أجروا إتصالاتهم مع مسئولي نابولي من أجل مناقشة إمكانية التعاقد مع النجم السنغالي كاليدو كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا.

وكشفت الصحيفة الإيطالية عن رغبة العديد من الأندية الأوروبية في الحصول على خدمات كوليبالي في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كوليبالي مستعد للرحيل عن صفوف نابولي وذلك في حال وصول عرض مغرٍ له ولناديه الإيطالي كما أن نابولي لا يمانع رحيله في نهاية الموسم الحالي.