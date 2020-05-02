رياضة | بعد اهتمام فايلر.. تعرف على أرقام ناصر ماهر مع سموحة والأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اهتمام فايلر.. تعرف على أرقام ناصر ماهر مع سموحة والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد لاعب الوسط ناصر ماهر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على سبيل الإعارة منذ صيف 2019، ومن المفترض عودته إلى ناديه الأهلي نهاية الموسم الحالي.

ويدرس رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة ناصر ماهر لصفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، خاصة مع قرار السويسري برحيل صالح جمعة، وقلة اعتماد السويسري على وليد سليمان بمركز صانع الألعاب لذلك يريد المدرب بديلا جيدا لمحمد مجدي "أفشة".

وحتى الآن فايلر لم يحسم قراره بهذا الشأن، لكنه طالب بإحضار فيديوهات للاعب لدراستها بشكل جيد، بالإضافة إلى بحث الخيارات الأخرى قبل الاستقرار على موقفه النهائي.

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ناصر ماهر لعب مع سموحة منذ صيف 2019، 14 مباراة، بواقع 1172 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وصنع 4 آخرين.

بينما لعب في صفوف الأهلي على مدار المواسم الماضية 37 مباراة، بواقع 2532 دقيقة، وسجل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف آخرين.

يشار إلى أن ناصر ماهر لا يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي، على سبيل الإعارة مرة أخرى في الصيف المقبل بل يفضل البيع النهائي أو البقاء في القلعة الحمراء.

فيما تسعى إدارة نادي سموحة لشراء ناصر ماهر من النادي الاهلي، بناء على رغبة مدرب الفريق السكندري.