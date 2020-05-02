رياضة | تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك جديد من الزمالك لتجديد عقد كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك تحرك جديد لتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

ويحاول الزمالك من فترة تجديد عقد كارتيرون لمدة 3 مواسم قادمة ليحافظ على المدرب الفرنسي من أنظار الأندية التي أظهرت رغبة في التعاقد معه.

وقام مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بمطالبة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في النادي بتجهيز عقود التجديد إلى كارتيرون لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يعلن نادي الزمالك في الساعات القليلة المقبلة عن تجديد عقد كارتيرون بشكل رسمي.