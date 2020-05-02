رياضة | عمدة قرية بالبحيرة يهدم ملعب كرة بسبب دورة رمضانية

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر عمدة قرية بالبحيرة يهدم ملعب كرة بسبب دورة رمضانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت قرية قوم شريك بمحافظة البحيرة واقعة غريبة خلال الأيام الماضية، في ظل الظروف التي تمر بها مصر وجميع أنحاء العالم بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الواقعة بمجموعة من شباب القرية بعمل دورة رمضانية تقام على الملعب الرئيسي لمركز شباب القرية خلال نهار شهر رمضان المبارك، حيث بدأ الشباب في تقسيم الفرق وإقامة المباريات في الساعات الأخيرة من النهار.

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إقامة الدورة الرمضانية اغضب حاتم عباسي عمدة قرية كوم شريك، ليقوم بهدم وحرث الملعب المملوك للدولة من خلال المعدات الثقيلة (الجرار).

حيث أبدى أهالي القرية غضبهم الشديد بسبب تصرف العمدة بهدم الملعب الخاص بالشباب، حيث وصفوا الواقعة باهدار المال العام المملوك للدولة ووزارة الشباب.

الواقعة أثارت جدال كبير داخل القرية بسبب عدم قانونية قرار العمدة بهدم الملعب، حيث يجد الأهالي والشباب صعوبة ترميم الملعب مرة آخرى في ظل الظروف التي تمر بها الدولة خلال الفترة الحالية.