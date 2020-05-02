رياضة | هل يصلح عامر عامر لحراسة عرين الأهلي؟.. الأرقام تُجيب

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يصلح عامر عامر لحراسة عرين الأهلي؟.. الأرقام تُجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن إهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع عامر عامر حارس مرمي الإنتاج الحربي، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمي بالفريق الأحمر، بعد رفض التجديد لشريف إكرامي حارس مرمي الفريق، ورحيله نهاية الموسم الحالي.

ويرحب عامر عامر حارس مرمي الإنتاج الحربي بالإنتقال إلي النادي الأهلي الموسم المقبل، ولكن مسئولي النادي العسكري أكدوا عدم تلقي عرضًا من الأهلي للحصول على خدمات اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويُعد عامر عامر واحد من الحراس المميزين في الدوري المصري خلال الفترة الحالية، قدم مستويات رائعة رفقة الإنتاج الحربي خلال الفترة الأخيرة، جعلته محل إهتمام الجهاز الفني لمنتخب مصر لضمه لصفوف الفراعنة في المرحلة القادمة.

ماذا قدم عامر عامر المرشح للإنتقال إلى الأهلي؟

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انتقل عامر عامر صاحب الـ 33 عامًا إلي الإنتاج الحربي في صيف 2015 قادمًا من نادي الجونة، وخاض مع الفريق العسكري 115 مباراة في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية (10207 دقيقة)، استقبلت شباكه 119 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه "كلين شيت" في 43 مباراة.

خاض عامر عامر 106 مباراة مع الإنتاج الحربي في بطولة الدوري المصري بواقع (9367 دقيقة)، استقبل مرماه 110 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة، بينما خاض 9 مباريات بكأس مصر، حقق 4 "كلين شيت" وسكنت مرماه 9 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية (840 دقيقة).

وشارك في 16 مباراة مع الإنتاج الحربي بالموسم الحالي في بطولة الدوري الممتاز، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا، واستقبلت شباكه 14 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه في 9 أهداف، خلال (1440 دقيقة لعب).

وسبق ولعب عامر عامر ضمن صفوف فريق إنبي، وخاض 35 مباراة مع الفريق البترولي في مختلف المباريات بواقع (3150 دقيقة)، واستقبلت شباكه 51 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 11 هدفًا.

بينما شارك اللاعب مع الجونة في 65 مباراة بواقع (5850 دقيقة)، حقق 21 "كلين شيت"، واستقبلت شباكه 51 هدفًا.