رياضة | مارتينيز يمد تعاقده مع بلجيكا حتى كأس العالم 2022

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مارتينيز يمد تعاقده مع بلجيكا حتى كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، جدد تعاقده مع الاتحاد المحلي، ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق حتى نهائيات كأس العالم المقبلة 2022، لتتوقف بذلك تكهنات عن الصفقة الجديدة استمرت على مدار عدة أسابيع.

لم يرد تأكيد رسمي من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، لكن بعض الصحف قالت إن مارتينيز سيستمر في منصبه حتى نهائيات كأس العالم المقبلة بعد التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لمدة عامين جديدين.

Advertisements

وكان من المقرر أن ينتهي عقد مارتينيز (46 عاماً) الإسباني المولد بعد البطولة الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام، والتي تأجلت للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وخلال مقابلات أجريت معه في الأسابيع الأخيرة، قال مارتينيز إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب البلجيكي ليقوده في بطولة أوروبا 2021، التي سينافس فيها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.

ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات، وتأهل للنهائيات الأوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات، محرزاً 40 هدفاً، بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.