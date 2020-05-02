رياضة | الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الصفاقسي التونسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع نجم الصفاقسي التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن حقيقة مفاوضات الفريق مع التونسي فراس شواط مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، والمعار إلى صفوف أبها السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري.

ونفى مجلس القلعة الحمراء، ما تردد حول وجود النية في التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم الجديد.

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وأوضح النادي، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لم يطلب ضم اللاعب أو طرحه على طاولة المفاوضات.

ويسعى النادي الأهلي، لتدعيم خط الهجوم في ظل تراجع المستوى الفني لمهاجميه واقتراب وليد أزارو من الرحيل النهائي.