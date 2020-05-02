رياضة | رئيس بايرن ميونخ يطالب باستغلال أزمة كورونا لإصلاح الكرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 08:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس بايرن ميونخ يطالب باستغلال أزمة كورونا لإصلاح الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذذي لنادي بايرن ميونخ، بضرورة التعلم من أزمة فيروس كورونا، التي أصابت عالم كرة القدم بالشلل مؤخرًا.

وقال رومينيجه، في تصريحات نقلها موقع "سبورت1" الألماني: "يجب ألا يقتصر الحديث عن الأزمة الحالية على ألمانيا فقط، يجب أن يكون هناك نقاشًا أوروبيًا".

Advertisements

وأضاف: "في الماضي تعرضت الأندية لمخاطر اقتصادية أكبر، وفي الوقت نفسه زادت مبالغ انتقالات اللاعبين ورواتبهم من سنة إلى أخرى".

وأتم: "بمجرد التغلب على أزمة كورونا، ستكون هذه لحظة جيدة للتحدث معًا والتفكير في إعادة كرة القدم إلى عالم أكثر عقلانية واستقرارًا".