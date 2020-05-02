الامارات | تعرف إلى شروط وموعد عودة الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى شروط وموعد عودة الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اليوم السبت إن عودة النشاط الرياضي في مصر هو قرار الحكومة وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال أشرف صبحي خلال اجتماعه مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم المصري إن الهدف من جلسة اليوم هو التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الإطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن أن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في أي وقت.

وأضاف في التصريحات التي نشرها موقع وزارة الشباب والرياضة، أن عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بإجراءات مكافحة وباء كورونا، موضحا أن معطيات الواقع الحالي تشير إلى أنه لا يزال من الصعب عودة النشاط خلال الوقت الحالي .

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وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) وفى ضوء ملابسات الموقف الحالي والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .

وأثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري المصري مؤكدا على التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن

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