شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يحتفي بمرور 4 سنوات على معجزة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحل اليوم السبت 2 مايو، ذكرى مرور 4 سنوات على المعجزة الأكبر في التاريخ الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، عندما تمكن فريق ليستر سيتي بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، من التتويج بلقب «بريميرليج» في المرة الأولى في تاريخه.

وحقق نادي ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 بعدما جمع 81 نقطة، وكان أبرز نجوم الفريق هو الجزائري رياض محرز الذي حصد جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، بالإضافة للهداف جيمي فاردي، الذي جاء ثانيًا في ترتيب هدافي الدوري برصيد 24 هدف خلف هاري كين مهاجم توتنهام بـ25 هدف، بالإضافة إلى النجم الفرنسي نجولو كانتي في خط الوسط.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هل تذكر.. عندما قالو أن نسبة فوزه 5000-1.. قصة من الخيال أذهلت العالم وحلم مدينة بأكملها حققه ليستر سيتي مع مدربه رانييري للمرة الأولى والوحيدة في تاريخه ليثبت أن الأحلام تتحقق في مثل هذا اليوم من أربع سنوات».