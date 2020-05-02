شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفقد الصدارة.. الرجاء المغربي يخطف «استفتاء ماركا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي الرجاء البيضاوي المغربي على نادي الأهلي في استفتاء صحيفة «ماركا» الإسبانية لأفضل شعارات الأندية على مستوى العالم.

كانت صحيفة «ماركا» الإسبانية أطلقت الاستفتاء، الأربعاء الماضي، بوضع 50 شعارًا لأكبر الأندية على مستوى العالم.

وتضمنت الاختيارات تواجد شعار نادي الأهلي المصري والرجاء والوداد المغربيين.

ونجح الأهلي في إزاحة الرجاء عن المقدمة، الجمعة، وتصدر الاستفتاء للمرة الأولى بـ177 ألف صوت.

لكن الرجاء عاد إلى الصدارة بقوة، السبت، بأكثر من مليون صوت، فيما تراجع الأهلي للمركز الثاني بـ939 ألف صوت.

ويحتل فلومينينسي البرازيلي المركز الثالث بـ132 ألف صوت، فيما يتواجد ريال مدريد في المركز الرابع، وليفربول بالمرتبة السابعة، يليه برشلونة ثامنًا.

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