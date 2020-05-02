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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: ميلان يجهز عرضا لضم يوفيتش من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم جهز عرضا قيمته 35 مليون يورو إلى جانب المكافآت، للتعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد الإسباني.
وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن ميلان يجهز العرض سعيا لضم يوفيتش في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان المهاجم الصربي يوفيتش قد رحل عن آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو قبل عام واحد، لكنه تعثر في بداية مشواه مع ريال مدريد حيث سجل هدفين فقط وصنع هدفين أخرين خلال 24 مباراة مع الفريق.
وكان يوفيتش قد شكل مع أنتي ريبيتش ثنائيا رائعا بفريق آينتراخت فرانكفورت، وهو ما قد يتطلع إليه ميلان عند إبرام الصفقة، حيث سينضم يوفيتش بذلك مجددا إلى زميله السابق.
ونظرا لأن ريبيتش يلعب لفريق ميلان على سبيل الإعارة لعامين، بدأ النادي مفاوضات للتوقيع مع اللاعب بشكل نهائي.
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