شكرا لقرائتكم باسم مرسي: تجربة سموحة هي الأفشل في حياتى الكروية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي تجربته مع سموحة هو الأسوأ في مسيرته الكروية :"تجربة سموحة هي الأفشل في حياتى الكروية، ولو فرج عامر كان بيتدخل في التشكيل كان لعبنى لأنه هو اللى جابني".

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت، أنه يدين بالفضل للكابتن حسام حسن، لكنه لا يدين بأي فضل لمجلس إدارة النادي بسبب تلاعب في عقده بعدما وقع على بياض".

وتابع الحاسم: "إسماعيل يوسف دا "أبويا" ونفسى يرجع يدرب تانى، ومشكلتى مع حسام حسن خليتنى أقعد في البيت 6 أشهر".

وقال: "عقدى مع سموحة أتلعب فيه بعد ما مضيت على بياض وجدت نصف ما أتفقت عليه".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .