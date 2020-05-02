شكرا لقرائتكم باسم مرسي: تصريح مش متابع أسيئ فهمه وندمان عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي إن تصريح "مش متابع" الذى استفز جهاز منتخب مصر فى وقت من الأوقات، أسيئ فهمه موضحا أنه ندمان على فهم الناس لهذا التصريح".

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "تمارين الزمالك كانت منعانى من متابعة مباريات المنتخب علشان كدة قلت "مش متابع"

وتابع اللاعب: "جماهير الأهلى كانت ترى أنى لا استحق تيشيرت 22 مع المنتخب فأتصورت بقرن فلفل، وندمان على التصوير بقرن فلفل ولكن الموقف شهرنى جدا".

وأكد أن حسام البدرى قادر على إعادة المنتخب لمستواه بفضل خبراته وإنجازاته، فيما اعترف اللاعب بحبه لمحمد صلاح قائلا: "كان بيسخن اللاعيبة عليا في المنتخب ولم أتوقع نجاحه بهذا الشكل".

Advertisements

وختم: "كوبر مدرب كبير جدا وعمل إنجاز الوصول للمونديال ولو كان فضل كان هيحققه تانى".

ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .