شكرا لقرائتكم باسم مرسي: حسام غالى رفض الجلوس مع جهاز المنتخب لحل مشكلتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي حقيقة أزمته مع حسام غالي حينما كان الثنائي في منتخب مصر وجهود جهاز المنتخب لحل الأزمة قائلا: "جهاز المنتخب حاول يقعدوا مع حسام غالى وينهوا المشكلة ولكن لم يجلسوا معى، وغالى رفض الجلوس معهم".

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "كل ما قاله جهاز المنتخب عن مشكلتى "كدب"، ومع ذلك كوبر مدرب واعى وذكى وخد رمضان صبحى وراح فرح حازم إمام لينهى المشكلة".

وتابع لاعب الزمالك المعار لصفوف الإنتاج الحربي: "علاقتى قوية بعمرو جمال وبحب شخصية شريف إكرامى وحسام غالى".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .