شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يقترح على وزير الرياضة فتح جزئى للأندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه أجرى اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بشأن عودة النشاط للأندية خلال الفترة المقبلة.

وقررت الدولة إغلاق كافة الأندية ومراكز الشباب ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التى تم تنفيذها منذ عدة أسابيع.

واقترح رئيس الزمالك على وزير الشباب والرياضة فتح الأندية بشكل جزئى، حتى تعود الحياة للأندية، وقام أشرف صبحى بعرض الامر على رئيس الوزراء، وننتظر جميعا القرار بعد اتخاذ الإجراءات الطبية التى تؤمن الأعضاء وتحمى صحتهم الأهم لنا جميعا.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن خزينة القلعة البيضاء ستنتعش بقرابة الـ 120 مليون جنيه مطلع الشهر المقبل.

وقال رئيس الزمالك، أن قيمة تجديد الاستراكات السنوية تتجاوز الـ 120 مليون جنيه وسيتم تحصيلها الشهر المقبل، بخلاف أن القلعة البيضاء تعيش حالة من الاستقرار المالى والإدارى وليس هناك أى أزمات وكل اللاعبين والمدربين صرفوا مستحقاتهم دون أى مشاكل.

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حرصت إدارة الكرة بنادى الزمالك على صرف رواتب العاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الأبيض خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وجاء صرف الرواتب للعاملين بالفريق الأول بعد صرف إدارة الزمالك راتب شهر للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك، حتى لا يتأثر العاملون بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حالياً، حيث أغلق نادى الزمالك مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية.