شكرا لقرائتكم باسم مرسي: الأهلي الأحق بالدوري.. واتظلمت في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتبر باسم مرسي، مهاجم الإنتاج الحربي إن الأهلي يستحق التتويج بالدوري هذا الموسم رغم مطالبات البعض بالغاء المسابقة وعدم تتويج بطل قائلا: "الأهلى الأحق بالدورى بسبب الفارق كبير".

وأضاف باسم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية أون تايم سبوت، اليوم السبت: "أتظلمت في مشكلتى مع المنتخب والله شاهد".

وقال لاعب الزمالك المعار للانتاج أن هناك خطة قام بها البعض لاستبعاده من المنتخب رغم أنه كان في أفضل حالاته الفنية وتم تكريمه كأفضل مهاجم في مصر".

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ثم انتقل الحاسم للزمالك، بعد ان خطف الانظار اليه، وأًصبح احد العناصر الاساسية بالفريق الابيض، ولعب بالقميص الأبيض 137 مباراة مع الزمالك، برصيد 50 هدف وصناعة 15.

ويملك باسم مرسي أرقاما أخرى بعض مميز وبعضها متواضع في مسيرته خارج أسوار القلعة البيضاءئ حيث لعب 28 مباراة مع الانتاج بـ 12 هدف، و15 بتروجت برصيد 4 اهداف واسيست ، و فى سموحة 6 مباريات دون اهداف، و رحلته القصيرة فى لاريسا اليونانى 5 مباريات فقط .