شكرا لقرائتكم ميلان يجهز عرضاً لضم الصربي يوفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم السبت أن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم جهز عرضا قيمته 35 مليون يورو إلى جانب المكافآت، للتعاقد مع لوكا يوفيتش من ريال مدريد الإسباني.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن ميلان يجهز العرض سعيا لضم يوفيتش في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وكان المهاجم الصربي قد رحل عن آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو قبل عام واحد، لكنه تعثر في بداية مشواه مع ريال مدريد حيث سجل هدفين فقط وصنع هدفين أخرين خلال 24 مباراة مع الفريق.

وكان يوفيتش قد شكل مع أنتي ريبيتش ثنائيا رائعا بفريق آينتراخت فرانكفورت، وهو ما قد يتطلع إليه ميلان عند إبرام الصفقة، حيث سينضم يوفيتش بذلك مجددا إلى زميله السابق.

ونظرا لأن ريبيتش يلعب لفريق ميلان على سبيل الإعارة لعامين، بدأ النادي مفاوضات للتوقيع مع اللاعب بشكل نهائي.