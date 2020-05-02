مارتينيز يبقى مدرباً لبلجيكا حتى مونديال 2022

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل إعلام بلجيكية، يوم السبت، إن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم مدد تعاقده مع الاتحاد المحلي ليستمر على رأس الجهاز الفني للفريق حتى نهائيات كأس العالم المقبلة 2022 لتتوقف بذلك تكهنات عن الصفقة الجديدة استمرت على مدار عدة أسابيع.
ولم يرد تأكيد رسمي من جانب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم لكن بعض الصحف قالت إن مارتينيز سيستمر في منصبه حتى نهائيات كأس العالم المقبلة بعد التوصل لاتفاق لتمديد التعاقد لمدة عامين جديدين.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد مارتينيز (46 عاما) الإسباني المولد بعد البطولة الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام والتي تأجلت للعام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وخلال مقابلات أجريت معه في الأسابيع الأخيرة قال مارتينيز إنه يرغب في الاستمرار مع المنتخب البلجيكي ليقوده في بطولة أوروبا 2021 التي سينافس فيها ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الدنمارك وفنلندا وروسيا.
ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات وتأهل للنهائيات الأوروبية بكل جدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات محرزا 40 هدفا بينما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.
وقاد مارتينيز الذي سبق له تدريب ويغان أثليتيك وإيفرتون في إنجلترا منتخب بلجيكا للحصول على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا في 2018، وأشارت صحف محلية إلى أن علاقته باللاعبين جيدة للغاية.
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