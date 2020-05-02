شكرا لقرائتكم نابولي يطلب من السلطات المحلية استئناف تدريباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب فريق نابولي الإيطالي من السلطات المحلية الحصول على تصريح باستئناف التدريبات، على أمل تجاوز قيود الغلق العام للبلاد المفروض من جانب الحكومة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال فينشينزو دي لوكا، حاكم إقليم كامبانيا الذي يوجد به نادي نابولي وعقب تلقيه خطابا من رئيس النادي أوريلو دي لاورنتيس مساء الجمعة: أعتقد أن الظروف تسمح لنابولي بالتدريب.

ومن المقرر أن يبدأ تخفيف الغلق الكلي للبلاد بشكل تدريجي بداية من الاثنين، ولكن تبقى تدريبات كرة القدم موقوفة حتى 18 مايو فيما تقوم الحكومة بتقييم بروتوكول السلامة المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

Advertisements

وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة، الأسبوع الماضي إنه سيتم إلغاء الموسم إذا لم يتم التوصل لاتفاق. مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.

وقال دي لوكا: في معسكر نابولي يوجد ثلاثة ملاعب، وهذا يضمن وجود مسافة 20 مترا بين اللاعبين. يمكنهم التدريب في أوقات مختلفة، بدون تقاسم غرف خلع الملابس، واستخدام وسائل النقل الخاصة بهم.

وأضاف: مع إعادة فتح المصانع والشركات، وتعهد دي لاورينتيس بإخضاع لاعبية للفحص الخاص بكورونا مرتين أسبوعيا، فإنه ينبغي النظر في طلبه. وبعد ذلك سيقرر المسؤولون ما إذا كانوا سوف يسمحون باستئناف الدوري أم لا.

وعدل إقليم إيميليا روماغنا المرسوم الحكومي يوم الخميس، وسمح لفرق بارما وبولونيا وساسولو وسبال بالتدريب.